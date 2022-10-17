Финалистами Всероссийского конкурса «Большая перемена» стали школьники из Пскова

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Учащиеся Пскова снова вышли в финал Всероссийского конкурса «Большая перемена» в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

На этот раз 13 учащихся старших классов из 9 школ Пскова (ПТЛ, ПГЛ, ППК, ПИЛГ, школ №№2, 4, 8, 18 и 20) примут участие в финале конкурса. Он пройдут в Крыму, в «Артеке» с 23 по 28 октября.

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Ребта ждут состязания по 12-ти направлениям (наука, творчество, медиа, волонтерство, историческая память, ЗОЖ, экология, урбанистика, туризм, образование, предпринимательство и безопасность).

Победителей ждут денежные призы. Кроме того, самые лучшие проекты будут реализованы.

«Желаю ребятам максимально использовать свой шанс и показать все, на что способны. А достойным примером пусть будет прошлый год, когда трое псковичей стали победителями «Большой перемены». Будем держать за вас кулаки!», — поделился Борис Елкин в сообщении.