Смертельное ДТП с учителями в Печорском районе засняли очевидцы

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На камеру видеорегистратора попало страшное ДТП в Печорском районе 16 октября. В тот день стало известно о смерти двух учителей, ещё один находится в реанимации.
Камера автомобиля, следующего за фурой DAF, засняла момент столкновения с легковушкой ВАЗ 2114.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщали, что в Печорском районе у повороте на Мальскую долину в аварию попал 58-летний руководитель военно-политического клуба, а также его 73-летняя теща и 51-летняя жена. Обе женщины работали преподавателями в Печорах.