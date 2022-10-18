Смертельное ДТП с учителями в Печорском районе засняли очевидцы

.

На камеру видеорегистратора попало страшное ДТП в Печорском районе 16 октября. В тот день стало известно о смерти двух учителей, ещё один находится в реанимации.

Камера автомобиля, следующего за фурой DAF, засняла момент столкновения с легковушкой ВАЗ 2114.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Печорском районе у повороте на Мальскую долину в аварию попал 58-летний руководитель военно-политического клуба, а также его 73-летняя теща и 51-летняя жена. Обе женщины работали преподавателями в Печорах.