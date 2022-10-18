Ольга Картункова, Денис Дорохов и другие артисты шоу «Однажды в России» пригласили жителей Пскова на свой концерт

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Известные участники шоу «Однажды в России» записали видеообращение для псковичей. Они пригласили жителей и гостей города на свой концерт, который состоится 23 октября.

Артисты представят свое выступление на сцене псковской БКЗ филармонии.

«Псков, мы к вам приедем. Как повеселим вас!» — сообщила одна из участниц проекта в видеоприглашение для псковичей.

Шоу «Однажды в России» существует 7 лет и входит в число самых рейтинговых телепередач на ТНТ. На выступление в Пскове приедут всем уже давно знакомые герои: Ольга Картункова, Екатерина Моргунова, Михаил Стогниенко, Максим Киселев, Валерий Равдин и Александр Пташенчук. Артисты будут выступать без антракта в течение двух часов.

Билеты на концерт возможно приобрести в кассе Псковской областной филармонии или на сайте моибилеты.рф. (Данное мероприятие доступно для зрителей старше 16 лет).