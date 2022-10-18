Во время конкурса «Лидер года» участники смогут найти работу в Псковской области

Участники псковского областного кадрового конкурса «Лидер года 2022» смогут найти себе работу прямо во время конкурса, а также сменить сферу деятельности. Об этом 18 октября на пресс-конференции в медиацентре ПАИ заявила врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Спикер отметила, что в этом году в рамках конкурса сохранился поток «Прояви себя». Появилось новое направление «Вакансии работодателей». Из общей базы были отобраны порядка 50 вакансий с достойными условиями труда и заработной платой от 50 тысяч рублей.

«Мы решили дать возможность работодателям заявить о таких вакансиях и набрать себе кандидатов», – сообщила врио председателя комитета по труду и занятости.

Алёна Трунова отметила, что теперь человек может идти на конкурс с целью смены сферы деятельности или работы, а также для получения экспертной оценки своих компетенций. Для этого при заполнении заявки необходимо выбрать одну или несколько вакансий, после чего организаторы конкурса будут обращать внимание работодателей на такие анкеты.

В настоящее время идёт приём заявок на конкурс, который продлится до 31 октября. Отборочный этап регионального кадрового конкурса «Лидер года 2022» пройдет в ноябре, а финал запланирован на декабрь. К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 24 до 55 лет включительно, которые имеют среднее профессиональное или высшее образование (бакалавриат, специалитет или магистратура) и стаж работы не менее двух лет (до 35 лет) и более пяти лет, если участник старше 35 лет.