Контракт на ремонт тротуаров Рижского проспекта в Пскове заключён

.

Появился заключённый контракт на ремонт тротуаров Рижского проспекта в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

По контракту необходимо обустроить два участка, протяжённость до 950 метров, начиная от улицы Рокоссовского и до улицы Балтийской и от улицы Балтийской до ТРЦ Fjord Plaza.

Будут проведены подготовительные работы, также разобран бортовой камень и снято асфальтобетонное покрытие. После чего специалисты подготовят основу, вмонтируют бортовой камень и положат асфальт на пешеходных дорожках.

Кроме того, подрядчик обязуется заняться восстановлением разрушенного покрытие проезжей части у бортового камня. Также будут установлены специальные пешеходные ограждения и облагоустроена прилежащая территория(посеян газон).

Согласно контракту все работы будут завершены до 28 июля 2023 года.