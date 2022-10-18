Выступление певца и актера Евгения Дятлова пройдет в Пскове 22 октября

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Евгений Дятлов, заслуженный артист России, приедет в Псков с концертом в Псковской областной филармонии 22 октября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Певец поделился, что он не представляет работы, которая была бы для него органична более, чем эстрада. «Петь для меня – все равно что дышать. Я не представляю другой работы, которая была бы для меня столь органична. Когда я на сцене, моя задача – чтобы мне поверили, чтобы любой человек сопереживал и благодаря, допустим, мне, сам для себя что-то открыл», – отметил Евгений Дятлов.

Напомним, что в январе текущего года редакция КП-Псков провела интервью с актером. В нем Евгений Дятлов поделился отношением к окунанию в купель на Крещение, пользе и вреде ныряния, а также почему здоровью организма мешает сам человек.

Билеты можно приобрести в кассе или на сайте БКЗ филармонии.