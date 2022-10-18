Губернатор Псковской области поздравил главу Великих Лук Николая Козловского с вступлением в должность

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Сегодня, 18 октября, Николай Козловский принес присягу и официально стал главой Великих Лук. Об этом стало известно из официального Telegram-канала Псковской области.

С вступлением в должность Николая Козловского поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По словам глава региона, выборы оказались сложными и конкурентными, однако удалось достичь хороших результатов. Губернатор отметил, что данный факт подтверждает доверие великолучан, а также накладывает особую ответственность.

Ранее, 7 октября депутаты Великолукской гордумы единогласно выбрали кандидатуру Николая Козловского на пост главы города.