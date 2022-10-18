Губернатор Псковской области посетил улиточную ферму

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Глава региона Михаил Ведерников во время рабочей поездки в муниципалитеты приехал на ферму виноградной улитки в Невельский район. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Губернатору Псковской области предоставилась возможность посмотреть как проходит сбор виноградной улитки в промышленных целях.

Напомним, летом глава региона встретился с фермером Алексеем Курочкиным для обсуждения сохранения популяции виноградной улитки в Псковской области. Недавно было принято постановление, которое должно поспособствовать сохранению местного деликатеса. Кроме того для желающим заняться подобным бизнесом, теперь будет необходимо обладать рядом разрешающих документов.