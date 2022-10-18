В Стругах Красных вновь отправляют мобилизованных в ВС РФ

.

Призывников по частичной мобилизации из Струг Красных снова отправили в армию сегодня, 18 октября. Об этом сообщает районная газета «Струги».

Перед отправкой в Псков, мобилизованные прошли призывные комиссии Плюсского и Струго-Красненского районов. Сообщается, что гдовские призывники прошли комиссию в своем районном центре.

Военком Федор Закиров выступил с речью перед мобилизованными. Он подчеркнул правильность решения призывников пойти служить и выразил благодарность за то, что они поступают по-мужски. Фёдор Закиров отметил, что все меры соцподдержки будут оказаны. По его словам, справки родственникам в военкомате выдаются без труда.

Перед собравшимися также выступил замглавы администрации Струго-Красненского района Сергей Андреев.

«Ребята, желаю вам всем вернуться домой здоровыми. Спасибо вам. Мы все вами гордимся и ждем вас домой. Удачи», – подчеркнул спикер.