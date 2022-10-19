«Wink 5-в-1»: Ростелеком создал пакет для уютного дома с пятью онлайн-кинотеатрами

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Крупнейший в России провайдер выпустил уникальный пакет цифровых услуг для дома с экономией до 69%. В одном пакете пользователь получит пять популярных онлайн-кинотеатров, домашний интернет, интерактивное телевидение и мобильную связь. О преимуществах нового тарифа «Комсомольской правде в Пскове» рассказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.

Никогда ранее провайдеры не предлагали клиентам воспользоваться контентом сразу пяти лучших видеосервисов в одном пакете. У «Ростелекома» это возможно по подписке «Wink 5-в-1». Более 50-ти тысяч фильмов и эпизодов сериалов доступны в контенте от Wink, more.tv, Amediateka, Start и «Кинопоиска». Теперь для того, чтобы множить аккаунты не придется платить отдельно каждому видеосервису.

«Длинными осенними вечерами особенно важно создавать хорошее настроение и в этом поможет наш уникальный пакет с большой коллекцией телеканалов, кино и сериалов, причем больше не надо думать об оплате подписок на разные видеосервисы», — делится Алексей Демяненко.

Собрать семью у домашнего кинотеатра от «Ростелекома» и Wink позволит опция «Управление просмотром». В руках у клиентов по подписке «Wink 5-в-1» есть огромный выбор каналов, распределенных по тематике, возможность записать, а также посмотреть любимую программу из архива за последние пять суток, перемотать и поставить на паузу.

Возможность включить любимое кино появится и у тех, чьи интересы отличаются. Ведь теперь под одной учётной записью можно смотреть кино сразу с пяти устройств. Начать смотреть на телефоне и высти кино на телевизор или с планшета на компьютер и в другом порядке теперь не составит труда.

«Сегодня домашний интернет и мобильная связь — это базовая потребность каждого человека, а онлайн-кинотеатр и интерактивное ТВ — это центр развлечений для всей семьи. Впервые наше новое предложение выгодно объединяет не только все необходимые цифровые услуги, но и отличный контент сразу от пяти ведущих онлайн-кинотеатров», – считает Демьяненко.

Кроме ТВ, связи и интернета в одном пакете, «Ростелеком» предлагает создать до пяти SIM-карт и пользоваться единым пакетом минут, сообщений и трафика в интернете. Один лицевой счёт с выгодой объединит все услуги. А управлять ими можно будет в мобильном приложении через личный кабинет.

Тарифы на пакет услуг могут различаться в зависимости от региона. Подключение производится при наличии технической возможности, полные условия предложения доступны на сайте «Ростелекома».