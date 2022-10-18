Разработать свое виртуальное пространство смогли псковские школьники в рамках проекта «Билет в будущее»

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Детский технопарк «Кванториум Псков» вновь стал площадкой для проведения одного из этапов федерального проекта «Билет в будущее». Об этом сообщили представители детского технопарка на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». На мастер-классах у педагогов кванториума Виктории Зарецкой, Игоря Лубягина и Игоря Смирнова обучающиеся школы № 47 города Пскова и Гуманитарного лицея попробовали себя в профессиях, востребованных на рынке труда.

Ребята узнали, какие специалисты работают в сфере VR/AR, а также разработали виртуальное пространство на платформе Spatial. В Промробоквантуме ребятам рассказали о том, что робототехника - это одно самых развивающихся направлений, а затем школьники собрали код для микроконтроллера Micro:bit. В Аэроквантуме удалось полетать на квадрокоптере в тренировочной зоне полетов, также потренироваться на симуляторах и запустить коптер с помощью программного кода.

Добавим, что проект «Билет в будущее» реализовывается в три этапа - тестирование, профпробы, и рекомендации по профессиональному развитию.

Напомним, проект «Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11 классов. В 2022 году в проекте из Псковской области принимают участие 53 школы. В общей сложности участвуют около 2000 школьников региона и вместе с ними 53 педагога - навигатора.