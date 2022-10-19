18 октября в Тверскую область доставили посылки мобилизованным из Опочецкого района

.

Во вторник, 18 октября, в Твери состоялась встреча с мобилизованными мужчинами из Опочецкого района. Об этом сообщили в группе «"Дом добра" г. Опочка».

Мужчинам передали лично в руки посылки от родных. Также передали посылки от волонтёров и просто неравнодушных людей.

«Настроение у парней бодрое. Сейчас они проходят боевое слаживание. Передают всем огромный привет!», – поделилась волонтер Светлана Фёдорова.

Делегация поблагодарила неравнодушных жителей Псковской области за денежные средства и вещи, которые были переданы для мобилизованных.