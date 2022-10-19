Во втором скейт-парке Пскова начался монтаж конструкций

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В новым скейт-парке в Пскове началась установка элементов. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«Скоро здесь появятся рампы, разгонки, фанбоксы и другие фигуры для трюков», — говорится в сообщении. В основе скейт-парка лежит бетонная плита, здесь располагается зона катания, а на площадке для воркута и стритбола появилось прорезиненное покрытие.

Тротуары по периметру скейт-парка будут покрыты брусчаткой, также здесь установят скамейки, урны и специализированное ограждение. Кроме того, будет подготовлены зоны воркута и стритбола. Прилегающую территорию также облагородят: пройдёт посадка деревьев, кустарника и посев газона.

У молодёжи уличные виды спорта получили особую популярность. Теперь молодые люди из центра и Запсковья смогут активно отдыхать в новом скейт-парке.

«Место для скейт-парка вдали от жилых кварталов выбрано для того, чтобы шум не мешал жителям. Обустройство территории идет в рамках реконструкции улицы Леона Поземского», — подчеркнул Борис Елкин.