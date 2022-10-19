До 26 октября сохранится изменённая схема движения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове

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Изменённая схема движения транспорта по улице Кузбасской Дивизии в Пскове будет действовать до 26 октября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, ранее предполагалось, что уже 22 октября будет возвращена прежняя схема движения автотранспорта.

На данный момент на улице Кузбасской дивизии правая сторона дороги от кольца на пересечении с улицей Никольской и большая часть нового кольца на пересечении с улицей Западной закрыта для движения. Кроме того, выезд с улицы Владимирской на улицу Кузбасской Дивизии, выезд из дворов на улицу Крестки и проезд к улице Крестки через ручей со стороны деревни Родина также недоступен для движения.