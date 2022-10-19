В Пскове можно сделать назальную вакцину от ковида

.

В Пскове стали доступно введение интраназальной вакцины Спутник V от короновируса. Об этом сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

По словам главврача при использовании назальной вакцины иммунитет формируется сразу, так как идёт прямое соприкосновения препараты со слизистой, кроме того такой метод вакцинирования даёт меньше побочных действий и облегчает введение.

«Интерназальные вакцины более удобны в применении и для медиков, и для пациентов», – отметила Галина Невалённая. Главврач сообщила, что псковские медучреждения получили вакцины в достаточном количестве. Теперь вакцинироваться можно в поликлинике или в пункте вакцинации, который находится в ТЦ. Существенным плюсом является и то, что вакцину можно использовать при выездной вакцинации.

Каким способом вводить вакцину (назально или внутримышечно) пациент решает самостоятельно, если отсутствуют противопоказания.

Само вакцинирования проходит в два этапа:введение двух компонентов и ревакцинация через полгода.

«Отличие только в том, что при интернациональной вакцинации мы просим два часа после проведения вакцинации не сморкаться, не курить, не принимать пищу для того, чтобы та вакцина, которую мы вводим с помощью насадки, продолжала свое действие и формировался иммунитет», — отметила главврач.

В течение нескольких недель после вакцинации у пациентов могут наблюдаться побочные действия: небольшое повышение температуры и гриппоподобное состояние.

«Дело в том, что интерназальный путь введения вакцины – это уже разработанный и давно применяемый способ и метод, в частности, в детской практике есть такие вакцины, то есть введение вакцины не влияет на качество иммунитета», –подчеркнула Галина Невалённая.

Главврач также отметила важность подкрепления иммунитета, потому как жители Псковской области продолжают болеть коронавирусом.

Также медработник порекомендовала гражданам пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию. По её словам, это не только спасёт от ковида, но и защитит от сезонных респираторных заболеваний.