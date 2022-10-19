В великолукской сельхозакадемии тестируют новый сорт картофеля

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Великолукской сельскохозяйственной академии ведётся разработка нового сорта картофеля. Об этом сообщила врио ректора, профессор, доктор сельскохозяйственных наук Юлия Федорова на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

В данной работе сельхозакадемия сотрудничает с порховском КФХ. Вуз рассчитывает провести тестирование нового сорта в 2023 году. Для этого картофель посадят в 12 регионах России.

«Конечно, мы в большей степени ориентируемся на Северо-Запад. Я рассчитываю, что к концу 2023 года мы сможем сказать, что имеет новый сорт», — подчеркнула Юлия Федорова.