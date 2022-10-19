Псковичам рассказали, почему с октября сезон поездок на Талабские острова заканчивается

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Сотрудники информационного центра «Талабы» рассказали псковичам, почему после октября прекращаются поездки на острова. Информация появилась в группе сообщества в соцсети «ВКонтакте».

Итак, выяснилось четыре причины прекращения путешествий к Талабским островам:

- Погодные условия. Из-за сильных ветров осенью на озере поднимаются волны, что мешает навигации катеров. Кроме того, в период осенних дождей и ветров во время проведения экскурсии туристам негде укрыться.

- Малочисленных группы туристов. Не только погода здесь играет решающую роль, ведь с наступлением поздней осени заканчивается пора отпусков. Собрать полную группу становится значительно труднее.

- Необходимость подготовки к зиме. До зимы необходимо провести техническое обслуживание и ремонт катеров, провести уборку и подготовить к зиме здания, завезти на острова дрова для отопления.

- Отдых для сотрудников. Всё те, кто оказывают услуги туристам на островах получают долгожданный и заслуженный отпуск. Ведь с мая по октябрь экскурсии на острова проводятся без выходных и праздников.

«Но как только пройдут холода и лед на Псковском озере сойдет, мы снова отправимся на острова, чтобы подготовить все для приезда туристов в новом сезоне. До встречи на Талабских островах!», — заключили в сообщении.