Лауреатов премий Правительства чествовали в Псковской области

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За лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия наградили сегодня, 19 октября, лауреатов премии Правительства.Об этом сообщил официальный telegram-канал Псковской области.

Первый Заместитель Губернатора Псковской области Вера Емельянова провела церемонию награждания лауреатов.От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Вера Емельянова поздравила участников мероприятия и отметила культурную важность Псковской области не только в стране, но и в мире.

«Вы олицетворяете самое лучшее, самое задушевное состояние нашего народа и воплощаете его в своих произведениях. Спасибо вам за ваши труды и усердие», — подчеркнула первый заместитель губернатора.