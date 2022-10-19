Закончилась реконструкция коллектора в Псковском районе

.

Реконструкция канализационного коллектора на земельных участках в деревнях Неелово-2 и Подосье Псковского района, закончилась. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Владеет коллектором ОЭЗ «Моглино». В ходе реконструкции необходимо было заменить 800-метровую трубу и установить смотровые колодцы. Работа была проведена с использованием современных материалов российского производства.

Отмечается, что гарантийный срок новой трубы более 50 лет. Также существует возможность вторично переработать изделие. Подрядчиком на объекте стала местная компания «Содружество-строй», а завершение работ произошло в установленные контрактом сроки.

Коллектор обслуживает несколько населенных пунктов, а также частично особую экономическую зону «Моглино». Главным образом, реконструкция объекта имеет важную функцию — более качественное оказание коммунальных услуг.

«Участок был самым аварийным. Теперь жители окрестных деревень могут не беспокоиться по этому поводу. Дальнейшая эксплуатация и обслуживания коллектора будет производиться в плановом режиме», — подчеркнул исполняющий обязанности руководителя ОЭЗ «Моглино» Антон Яковлев.

Проект по реконструкции канализационного коллектора особенно контролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников и правительство региона.