Новый спортивный открытый комплекс появился на стадионе «Электрон» в Пскове

Фото: Наталья Юрченко «ВКонтакте»

В Пскове завершили установку нового спортивного открытого комплекса на стадионе «Электрон». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила депутат Псковской городской Думы Наталья Юрченко.

Новый многофункциональный комплекс включает баскетбольную площадку, футбольное поле, трибуны, спортивные тренажеры и беговую дорожку.

Фото: Наталья Юрченко «ВКонтакте»

Наталья Юрченко отметила, что покрытие площадки выполнили из мягкой и удобной резиновой крошки, снижающей травмоопасное воздействие при беге и других видах спорта.

«С нетерпением спортсмены всей округи ждут официального открытия. Отличное, современное место для спорта всего района!» – подчеркнула депутат гордумы.

Спортивную площадку возвели по программе «Газпром – детям» благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и «Газпрома».