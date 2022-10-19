К дефицитным товарам в Пскове стали относиться медицинские жгуты

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В Пскове появился дефицит медицинских жгутов, требующихся для остановки кровотечения. Об этом рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в аптеках города.

Сотрудники аптек рассказали, что с начала частичной мобилизации жители Пскова стали активно приобретать средства для временной остановки кровотечения, а также повязки для перевязки ран и гемостатические губки. Кроме того, оказалось, что в аптеках высокий спрос на кровоостанавливающие жгуты, на данный момент этот товар относят к дефицитному. В настоящее время приобрести можно только многоразовые нестерильные жгуты, их стоимость варьируется от 180 до 210 рублей.

«Я из своей автомобильной аптечки уже подарила резиновые жгуты некоторым покупателям. А кровоостанавливающие губки были десять штук. Все забрали, ждем завоз», — поделился фармацевт в одной из аптек. По ее словам, псковичи покупают в основном автомобильные аптечки, которые содержат резиновый жгут.Спрос у покупателей также имеют бинты и перевязочные пакеты. Их цена зависит от характеристик и в среднем варьируется от 30 до 97 рублей. Дефицита в этом товаре пока нет.

Кроме того, сотрудники аптек утверждают также о большом спросе на обезболивающие препараты. «Покупают таблетки или ампулы. Постоянного препарата не берут», — поделились в одной из аптек.

Известно, что в России спрос на медицинские жгуты за время частичной мобилизации вырос в 13 раз, а цена увеличилась на 7% и в среднем составила 147 рублей по России.