Курсы военной подготовки пользуются популярностью у псковичек

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Курсы по военной подготовке стали популярны у жительниц Псковской области. Об этом сообщило Псковское агентство информации.

Также представительница прекрасного пола активно интересуются стрельбой. А вот спрос на вступление в ряды юнармии у девушек не повысился, но остался на прежнем высоком уровне.

В Псковском стрелково-спортивном центре сообщили, что женщины в возрасте 35-40 лет стали чаще посещать стрельбища. «Чисто пострелять. Предпочитают в основном пистолеты, так как винтовки для них тяжеловаты», – подчервкнул представитель центра.

К тому же в отделении «Юнармии» рассказали, что девочки всегда активно интересовались патриотическием движением. Отметили также, что во многих клубах по области число мальчиков и девочек совпадает. И по показателям представительницы прекрасного пола не сильно отстают от мальчишек. Часто девушки лучше справляются с разборкой автомата, чем парни.

Военно-патриотический клуб «Шторм» также подчеркнул рост спроса на освоение теории военной подготовки у женщин. В связи с чем клуб организовал бесплатное обучение для женщин старше 21 года.