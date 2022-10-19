В Псковской области более 300 сельхозработников призвали в ходе частичной мобилизации

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Псковской области 16 тысяч работников, заняты в области сельского хозяйства. Из них 321 человека были призваны в ходе частичной мобилизации. Об этом рассказал председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов в ходе круглого стола в медиацентре Псковсеого агентства информации.

По словам председателя комитета 41 сельхозпредприятие обратилось в профильное управление. Некоторых сотрудников удалось вернуть, но 321 человека все равно призвали.

Заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров подчеркнул, что при мобилизации энергетика и некоторых других узких специалистов, предприятие не сможет удержаться на рынке, ему ожидает банкротство.

Андрей Козлов отметил, что в период мобилизации на практику активно будут приглашаться студенты. Но они, соответственно, не смогут заменить профессионалов.