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Общество20 октября 2022 9:07

Студентам и сотрудникам ПсковГУ стали приходить подозрительные сообщения

Источник:kp.ru
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Сегодня, 20 октября, сотрудники и студенты псковского вуза столкнулись с сообщениями подозрительного характера. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области.

В тексте сообщения содержится призыв сфотографировать некоторые объекты в здании университета за материальное вознаграждение. Подробный текст сообщения представлен на фото.

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Руководство Псковского государственного университета призывает сотрудников и студентов быть бдительными и внимательными. «Не отправляйте неустановленным лицам фотографии университета, свои контактные данные и данную конфиденциальную информацию. Это может подвергать опасности каждого из нас!», — говорится в сообщении.