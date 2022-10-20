Студентам и сотрудникам ПсковГУ стали приходить подозрительные сообщения

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Сегодня, 20 октября, сотрудники и студенты псковского вуза столкнулись с сообщениями подозрительного характера. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области.

В тексте сообщения содержится призыв сфотографировать некоторые объекты в здании университета за материальное вознаграждение. Подробный текст сообщения представлен на фото.

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Руководство Псковского государственного университета призывает сотрудников и студентов быть бдительными и внимательными. «Не отправляйте неустановленным лицам фотографии университета, свои контактные данные и данную конфиденциальную информацию. Это может подвергать опасности каждого из нас!», — говорится в сообщении.