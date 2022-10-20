Псковская область заняла 22 место по России в рейтинге внедрения Платформы обратной связи

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За 9 месяцев текущего года Псковской области удалось занять 22 место по России по внедрению Платформы обратной связи, сообщает ПАИ.

Все субъекты получили оценку по 23 показателям. Например, учитывались: уровень удовлетворённости граждан ответами, доля ответов полученных в срок, количество подключённых к Платформе органов МСУ, количество обращений от граждан, количество общественных голосований и публичных слушаний, число реализованных проектов, голосование за которые проходило в ПОС и прочее.

«Благодаря платформе, к которой подключено уже более 121 тыс. органов власти и организаций, у субъектов есть широкие возможности сбора и обработки информации. Рейтинг показал нам, как они ими воспользовались. За девять месяцев этого года регионам от жителей поступило 1,95 млн сообщений, рассмотрено 1,91 млн из них. Остальные в работе. А всего с момента запуска платформы граждане в субъектах направили более 9,5 млн сообщений», – сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.