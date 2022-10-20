В Пскове в 2023 году появится школа креативных индустрий

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Псковская область получила грант на строительство школы креативных индустрий в следующем году. Об этом в своём Telegram-канале рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова станет местом для создания данного объекта.

В школе будет работать четыре студии:анимация и 3D-графика; дизайн; фото и видеопроизводство;звукорежиссура и звуковой дизайн.

Дополнительное образования в школе креативных индустрий смогут получать учащиеся 5-11 классов образовательных учреждений города.

Набор школьников стартует уже в сентябре следующего года, курс допобразования будет проходить не менее 2-х лет.

«Педагогами будут привлекаться действующие специалисты из различных сфер креативных индустрий, обладающим опытом обучения, реализации творческих проектов и повышения квалификации на актуальных российских и зарубежных программах. Самые талантливые ученики смогут продолжить свое обучение в колледже, ПсковГУ и других образовательных учреждениях страны», – сообщил Михаил Ведерников.