Валторнист из Пскова занял четвёртое место на Дельфийских играх стран СНГ

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Юный музыкант из Пскова Лев Кричевский стал дипломантом XVI Молодёжных Дельфийских игр, в котором участвовали страны СНГ. Об этом сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

19 октября валторнист Лев Кричевский и его преподаватель Мария Трофимова вернулись из Душанбе, где состоялись XVI Молодёжные Дельфийские игры.В конкурсе приняли участие более 500 человек от 10 до 25 лет. Были представлены следующие номинации: фортепиано, скрипка, изобразительное искусство, сольное академическое и народное пение, эстрадное пение и прочее.

Пскович Лев Кричевский занял четвёртое место по результатам игр.

В первом туре музыкант исполнил первую часть концертной пьесы Камиля Сен-Санса и вторую часть концерта №2 Карла Матиса. Во втором туре Лев Кричевский исполнил вторую часть концертной пьесы Камиля Сен-Санса и финал концерта № 3 Вольфганга Амадея Моцарта.

«Стать четвёртым среди сильнейших молодых музыкантов – это большая победа и важный этап для дальнейшего творческого роста музыканта», — подчеркнула преподаватель Мария Трофимова.

В этом году Дельфийские игры были посвящены Году народного творчества и культурного наследия в СНГ и 20-летнему юбилею данного соревнования.