«Вафельная» разметка в Пскове будет нанесена на 11 перекрестков

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На 11 перекрёстках Пскова появится так называемая «Вафельная» разметка и новые дорожные знаки. Об этом сообщает Псковское агентство информации.

Инициатором такой дорожной разметки стала администрация города. Разметка будет наноситься холодным пластиком.

Уже объявлен аукцион на сайте государственных закупок.

Опубликован список перекрёстков, на которых будет нанесена «вафельная» разметка. Нововведение появится на пересечении:

Улицы128-й Стрелковой Дивизии и улицы Вокзальной;

Октябрьского проспекта и улицы Кузнецкой;

Улицы Гражданской и улицы Яна Фабрициуса;

Улицы Максима Горького и Рижского проспекта;

Рижского проспекта и улицы Западной;

Улицы Леона Поземского и улицы Чудской;

Рижского проспекта и улицы Балтийской;

Улицы Юбилейной и улицы Народной;

Рижского проспекта и улицы Юбилейной;

Октябрьского проспекта и улицы Некрасова;

Октябрьского проспекта и улицы Гражданской.

По контракту необходимо будет нанести 1949,09 квадратных метров линий дорожной разметки, кроме того на этих перекрёстках установят 23 стойки для дорожных знаков и 43 дорожных знаков «Участок перекрестка».

Завершиться работы должны до 30 ноября текущего года. А начальная цена данного контракта составила 10 448 190 рублей. Заявки можно подавать до 27 октября, а выбор подрядчика пройдёт 31 октября.