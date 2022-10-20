С 4 ноября появится дополнительные поезда «Ласточка» по маршруту Санкт-Петербург – Псков

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Дополнительные «Ласточки» запустят между Санкт-Петербургом и Псковом с 4 ноября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

«Ласточка» №817 и № 818 по маршруту Санкт-Петербург – Псков в ноябре (4, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27) и в декабре (3, 4, 10):

-Отправление из Санкт-Петербурга в 9:35 с прибытием в Псков в 13:22;

-Отправление из Пскова в 14:30, с прибытием в Санкт-Петербург в 18:13.

В связи с назначением дополнительных поездов изменится расписание движения поезда №6556 Псков —Луга. Отправление в ноябре (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27) и в декабре (3, 4, 10) в 8.40, после чего до станции Серебрянка по действующему расписанию: Серебрянка 11:12 – 11:44, О.П.151 км 11:52, 5 - 11:53, О.П.147 км 11:58 - 11:59, РАЗ.144 км 12:03, 5 - 12:04, Луга-1 - прибытие в 12:13.