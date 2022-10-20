12 настенных граффити появятся на фасадах псковских домов

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Целых 12 муралов (настенные граффити) до конца 2022 года нарисую на фасадах домов в Пскове. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Объекты связаны пешеходными маршрутами на Завеличье и Запсковье. Два граффити уже нарисованы на улицах Новоселов, дом 46 и Труда, дом 49. К завершению близится мурал по улице Новоселов, дом 11а. Ведётся роспись фасада на улице Текстильной, дом 8, улице Рокоссовского, дом 1 и улице Киселева, дом 11. Следующим планируется расписать дом 15 и 63 на улице Коммунальной, дом 15 на улице Байкова и дом 15 на улице Новоселов.

Созданием муралов занимаются профессиональные художники из Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы. Специалисты наносят рисунок с помощью аэрозольных красок. Здесь важна каждая деталь, ведь в основе муралов лежат репродукции картин известных отечественных художников.

Для большей прочности необходимо сначала загрунтовать поверхность, затем нарисовать эскиз и только после этого можно раскрашивать картину. Необходимым атрибутом является название картины внизу мурала, указание автора и QR-код для скачивания аудиогида.

«Спасибо за такой прекрасный, яркий проект Комитету по культуре Псковской области. Он наполнит яркими красками Псков и поможет горожанам и туристам больше узнать о живописи», — написал глава администрации в сообщении.