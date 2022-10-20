В Пскове до июня 2023 года будет разработан проект строительства велоинфраструктуры

.

До 30 июня 2023 года будет разработана проектная документация строительства велосипедной инфраструктуры, а также концепция устойчивого развития велотранспортной системы Пскова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Контракт на подготовку документов по итогам конкурса заключён с АО «Петербургские дороги». За основу проекта будет взята концепция развития велотранспортной системы Пскова, которая была разработана в 2021 году. Общая протяжённость проектируемых велодорожек превысит 88 километров.

Подрядная организация разделит работу на 4 этапа. «В первую очередь специалисты разработают проектные решения устройства велосипедных дорожек в парковых зонах по предоставленному адресному перечню, в который входит шесть адресов», – уточнили в пресс-службе администрации города.

Затем идёт проект устройства велосипедных дорожек без внесения изменений в покрытие улично-дорожной сети на 20 улицах города, которые должны появиться в 2023 году.

Далее будут разработаны проектные решения устройства велосипедных дорожек без внесения изменений в покрытие улично-дорожной сети со сроком реализации в 2026 и 2030 годах. «В адресный перечень входит порядка 78 адресов и разработка более 50 километров велодорожек», – отметили в пресс-службе администрации Пскова.

Последний этап - проект строительства велосипедных дорожек на 18 городских улицах. В этой части нужно будет подготовить маршруты, с учетом разработки трасс прохождения велодорожек, проектов обустройства их покрытия, предусмотреть благоустройство прилагающих территорий и размещение объектов велосипедной инфраструктуры.

«Кроме того, специалистам предстоит предусмотреть комплексные решения, предусматривающие интеграцию элементов велоинфраструктуры в пространство города. Это велопарковки, подножки ожидания, пункты мелкого ремонта и подкачки шин, пункты велопроката, пункты проката средств индивидуальной мобильности», – прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Завершить проектирование необходимо до 30 июня 2023 года. Заказчиком работ выступает управление городского хозяйства администрации города Пскова. Финансирование осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Псковской области и средств из бюджета города в рамках муниципальной программы «Развитие и содержание улично-дорожной сети города Пскова».