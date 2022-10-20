Минстрой высоко оценил благоустройство дворов Псковской области по проекту ФГКС

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Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйствастроя РФ по направлению «Городская среда» проверили объекты благоустройства, которые есть на территории Псковской области. Об этом сообщили на официальном сайте Псковской области.

Проверку прошли объекты, осуществленные по итогам победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды, а также дворовые и общественные территории, благоустроенные благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС).

Заместитель руководителя проектной дирекции Минстроя Маргарита Жаркова сообщила, что данные мониторинга показывают то, что Псковская область меняется к лучшему благодаря федеральному проекту.

«Реализуя проекты-победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в Псковской области, появляются комфортные территории, на которых успешно сочетаются вековая история и современность. Очень важно, что масштабное благоустройство выводит область на новый виток развития туристической индустрии», — подчеркнула она.

«Реализация проекта „ФКГС“ очень важна для каждого жителя не только нашего региона, но и всей нашей многонациональной страны. Благодаря ему люди заново учатся любить свой город, свой двор, дети учатся следить за порядком, бережнее относиться к игровым площадкам. Реализация этой программы, в том числе, в долгосрочной перспективе принесет хорошие результаты для нашего подрастающего поколения», — также подчеркнул председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов.

Следует отметить, что целью проектов ФКГС является повышение уровня комфорта и безопасности не только жителей региона, но и туристов.

Так, например, в 2022 году запланировано благоустройство 59 территорий. На этапе завершения работы находятся в 54 объектах. За 2021 год было благоустроено 173 территории, из которых 59 общественных и 114 дворовых.

Псковская область регулярно принимает участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Уже на 4 из 7 объектов-победителей завершились необходимые работы.

Так, закончены работы по благоустройству общественной территории «Городской вал» в Опочке и сквера возле школы в Изборске, проведена реконструкция набережной реки Шелонь и прилегающей территории в Порхове «На берегу истории» и парка «Петровский» у подножия объекта культурного наследия Федерального значения «Земляная крепость, построенная по приказу Петра I в 1704-1708 гг. в связи с опасностью вторжения войск короля Карла XII» на левом берегу реки Ловать в городе Великие Луки.

Сумма средств, выделенных из федерального бюджета на эти проекты внушительная и составляет более 400 млн рублей.