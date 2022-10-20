В Псковской области появится производство по переработке рапса

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Фонд инвестиционного развития Псковской области вложит средства в проект по переработке рапса, который предложил кооператив «Своё». Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Сельскохозяйственный кооператив «Своё» из Великолукского района планирует закупить современное высокотехнологичное оборудование «Линия по производству жмыха и отжима масла AGRO-OIL 0,5». Производственная мощность такой машины составляет 11 тонн в сутки и 4 000 тонн рапса в год.

Размер необходимых инвестиционных средств составляют 40,4 миллиона рублей. Объем реализации продукции при работе на полную производственную мощность – 126 млн рублей.

Срок реализации такого плана примерно 2022 - 2027 годы. Готовой продукцией является рапсовое масло и рапсовый жмых.

Проект получил целевой займ из Фонда развития промышленности Псковской области. Соответствующую документацию подписали гендиректор Фонда Наталья Плявинская и председатель кооператива Алексей Бурко.