О настрое мобилизованных узнал депутат гордумы Пскова

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С особым вниманием в учебных пунктах мобилизованные относятся к огневой, тактической, инженерной и военно-медицинской подготовке. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил заместитель председателя Псковской гордумы Владимир Воробьев.

«Всех мобилизованных готовят очень основательно. Занятия проходят как днем, так и ночью. Все военнослужащие размещены в хороших бытовых условиях, хорошее питание. Жалоб практически ни у кого не было», — подчеркнул он.

По словам депутата при каждой встрече с мобилизованными, он отмечает положительный настрой: «Все жизнерадостные, паники нет, серьезно относятся к занятиям по боевой подготовке».

«Частичная мобилизация проводится в России в течение месяца, и многие регионы уже доложили о выполнении заданий, которые им были поручены. Наша область также активно принимает участие в этом важном мероприятии», – пояснил Владимир Воробьев. Как отмечает депутат, это вынужденная мера по защите родины.

Напомним, мобилизованные после прибытия в учебный пункт занимаются восстановлением навыков по занимаемой должности по своей военно-учëтной специальности. Это даёт возможность адаптироваться к реальным условиям СВО. За время подготовки мобилизованные стреляют из личного оружия, метают гранаты, проходят курс ориентирования на местности и оказание первой медицинской помощи.