Мать двух псковских мобилизованных ночевала на вокзале, чтобы не опоздать на работу

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Жительница Псковской области обратилась в Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих с просьбой закупить дрова на зиму. Двое её сыновей были призваны по частичной мобилизации и не успели этого сделать. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в штабе «МЫВМЕСТЕ».

«Женщина попросила у волонтеров Центра помощи семьям мобилизованных и военнослужащих помочь в закупке дров. Оба ее сына отправились на службу и не успели запасти на дров на холода», — прокомментировали ситуацию в Центре помощи мобилизованным.

Однако чуть позже выяснилось, что женщина работает до 21:00 и проживает в сельской местности, куда автобус в такое позднее время уже не ходит. Женщине было никак не добраться домой. И из-за страха опоздать на работу, псковичка жила несколько дней на вокзале.

Волонтеры пообещали псковичке помочь с закупкой дров, а также взяли женщину на собственное попечение.