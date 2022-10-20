Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 октября 2022 14:41

Более полусотни лошадей с конюшнями выставлены на продажу Псковским Конным заводом за 40 млн рублей

Источник:kp.ru
.

.

Псковский конный завод продаёт более 50 голов животных и две конюшни за 40 миллионов рублей из-за сложного экономического положения. Об этом стало известно из группы предприятия в соцсети «ВКонтакте».

Эта новость вызвала настоящий ажиотаж среди местных жителей и набрала в группе конезавода уже порядка трех тысяч просмотров и более 100 репостов.

«Людмила Александровна, как, почему? Вы пережили такие тяжёлые времена, а сейчас когда всё наладилось такое решение, это несправедливо», — обращаясь к директору предприятия, пишет подписчица сообщества Ольга Михеева.

Жители опасаются того, что коней могут выкупить мясники. Подписчики очень надеются, что найдётся способ сохранить хозяйство или появится хороший надёжный покупатель, неравнодушным к лошадям.

«Решение назревало давно, во всем виновато тяжелое финансово-экономическое положение», – объяснила неравнодушным псковичам руководитель завода Людмила Яковлева.