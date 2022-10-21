500 тысяч рублей получат врачи, готовые работать в посёлках Псковской области

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Единовременно врачам и фельдшерам выплатят 500 тысяч рублей, за переезд на работу в райцентры и поселки Псковской области. Об этом сообщил официальный Тelegram-канал Псковской области.

Благодаря федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» медперсонал в районах уже получает федеральные выплаты: врачи – 1-1,5 миллиона рублей, фельдшеры – 500-750 тысяч рублей. Размер выплат происходит в зависимости от удалённости населенных пунктов от центра.

Однако теперь появится ещё одна, но уже региональная выплата. Медперсонал, который поедет на работу в сельские населенные пункты с 1 ноября по 31 декабря, получит 500 тысяч рублей. Отметим также, что федеральная и региональная выплаты суммируются!

В регионе создаётся много ФАПов, в которые нужны квалифицированные специалисты. Власти рассчитывают, что такая поддержка не только поможет удалённым населенным пунктам, но и привлечёт в регион новые кадры.