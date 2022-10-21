Петербуржца привлекли к уголовной ответственности за расстрел автомобиля в Порховском районе

.

Порховский суд рассмотрел уголовное дело в отношении жителя города Санкт-Петербурга. Обвиняемый совершил преступление по статье статье 213 УК РФ часть 1, пункт «а». Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области в своём Telegram-канале.

Известно, что 18 сентября 2020 года на 18-м километре дороги «Порхов-Успенье» в деревне Волышево мужчина в присутствии двух работников «Управление автомобильных дорог Псковской области» совершил преступление.

Петербуржец намеревался узнать необходимость нахождения рабочих в этом месте. Мужчина подошёл к измерителю скорости «Арена», принадлежащему рабочим, и ногой опрокинул прибор на землю. Затем он достал самозарядный карабин и выстрелил пять раз в воздух и два раза в сторону автомобиля марки «Лада Ларгус», на которой приехали рабочие. После этого злоумышленник опрокинул второй измеритель скорости на другой стороне машины.

Обвиняемый признал вину. Суд учёл смягчающие обстоятельства: явку с повинной и добровольное возмещение имущественного ущерба, а также наличие у подсудимого двух малолетних детей. Мужчине назначен штраф в размере 300 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.