В Пскове проезд на улице Байкова ждёт ремонт

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От улицы Байкова до дома № 48 на улице Рокоссовского в Пскове отремонтируют проезд. Аукцион был объявлен администрацией Пскова.

Необходимые документы уже размещены на сайте государственных закупок.

Подрядчику необходимо провести работы на 92 м дороги до 21 июля следующего года. Кроме того, будет отремонтирован прилегающий тротуар и проведение работ по озеленению прилегающей территории.

Начальная и максимальная стоимость такого контракта составляет 4 миллиона 105 тысяч рублей. Заявки принимаются до 10 ноября.