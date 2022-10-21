Опубликован список сфер, которые чаще всего рассматривают псковичи при поиске работы

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В Псковской области за последний месяц люди стали чаще искать работу. Об этом сообщает сайт hh.ru.
В топ-10 областей, в которых граждане ищут работу, вошли:
- «Домашний персонал» (+34% новых резюме за месяц);
- «Спортивные клубы и салоны красоты» (+23%);
- «Медицина и фармацевтика» (+19%);
- «Управление персоналом», «Закупки» ( по +11%);
- «Юристы» (+10%);
- «Рекламаи PR», «Административный персонал» ( по +9% );
- «Страхование» (+8%);
- «Бухгалтерия» (+7%)
Псковичи активнее других жителей региона размещают свои резюме (78% резюме от числа всех). На втором месте оказались жители Великих Луках (15%).
На сегодняшний день средняя заработная плата по ожиданиям граждан должна составлять 35 810 рублей, это на 4% больше показателей осенью в прошлом году.
Кроме того, за год повысился уровень ожидаемых зарплат в таких сферах, как: «Медицина и фармацевтика» (+25%), «Реклама и PR» (+10%), «Закупки» (+9%), «Управление персоналом», «Административный персонал» (+8%), «Бухгалтерия» (+7), «Юристы» (+2%). А понизилась средняя ожидаемая зарплата следующих сферах: «Страхование» (-24%), «Домашний персонал» (-8%).