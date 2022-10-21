Стало известно, когда электросамокаты исчезнут с улиц Пскова

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Электросамокаты единственной шеренговой компании BusyFly начинают убирать с улиц Пскова. Уже к 1 ноября планируется полностью вывести транспорт из проката. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» рассказали в компании BusyFly.

«С каждым днём, к сожалению, становится всё больше понятно, что зима все же не за горами… и мы начинаем потихоньку убирать наши самокаты с улиц. Полный уход на зимовку запланирован ориентировочно на 1 ноября», – сообщили в компании.

Кроме того, шеренговой компании рассказала, что происходит с самокатами зимой.

«Всё просто. Зимой самокаты проходят очередное полное техобслуживание, переходят в спящий режим на тёплом складе и проходят подготовку к следующему сезону» – объяснили псковичам в BusyFly.

Напомним, в 2022 году в Пскове изменились правила езды на электросамокатах. Теперь для любителей самокатов есть ограничения по скорости.