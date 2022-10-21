Приставы арестовали автомобили неплативших алименты великолучан

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Два жителя Великих Лук, которые не платили алименты, столкнулись с арестом личных автомобилей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Один из жителей Великих Лук, отец двоих несовершеннолетних детей, не выплачивал алименты и скрывал свой заработок, работая неофициально. Долг по алиментам составил около 170 тысяч рублей. Судебные приставы приехали к мужчине и арестовали его автомобиль KIA YD.

Второй великолучанин также не платил алименты на свою несовершеннолетнюю дочь. Приставы занялись поиском авто, так как должник скрывал его местоположение. Однако сотрудникам правоохранительных органов удалось найти его автомобиль Volkswagen Passat и арестовать. Мужчина накопил долг по алиментам в размере 235 тысяч рублей.

«Если отцы не образумятся и не начнут платить алименты, автомобили будут выставлены на торги, а денежные средства, вырученные за автомобили, будут переданы в счёт задолженности по алиментам детям», — сообщили в ведомстве.