В Псковской области самозанятыми являются свыше 15 тысяч человек

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Всего 15 393 жителя Псковской области зарегистрированы в качестве самозанятых в налоговых органах региона. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Таковы данные статистики на октябрь 2022 года.Показатели выросли в два раза по сравнению с 2021 годом. В прошлом году было всего 7 300 зарегестрированных самозанятых.

Напомним, «Налог на профессиональный доход» (НПД) на территории Псковской области ввели 1 июля 2020 года. Основанием для принятие этого налога стал региональный закон № 2078-ОЗ, принятый 8 мая 2020 года.