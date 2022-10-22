В Пскове открылся музей оккупации

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22 октября в на улице Ленин, 3 в Пскове состоялось открытие музея оккупации. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении.

«Мы завершили реализацию очень важного проекта – Музея оккупации, посвящённого истории Псковской области в годы Великой Отечественной войны. Он открыт в Пскове на Ленина 3. Это здание, где когда-то фашисты держали под стражей и пытали жителей города перед расстрелом. Теперь тяжёлая история этого места будет служить просвещению и сохранению памяти о всех погибших от рук нацистов», - сказал Михаил Ведерников.

Музей создан на основе архивных документов, а также фото и видеоматериалов фондов государственных архивов и архивов ФСБ.

«Это подлинные, эмоционально тяжёлые записи. В одну из стен вмурована копия предсмертной записки группы псковских заключенных. Также воспроизведена обстановка камеры, где содержались люди, приговорённые к казни. Всё это важно знать и помнить из уважения к тем, кто погиб, и к тем, кто сражался за наше с вами будущее», - отметил глава региона.

Ключевая экспозиция музея – камера следственной тюрьмы. Она располагается там, где в годы Великой отечественной войны была настоящая карательная камера.

Проект создан с целью сохранения памяти о деяниях нацистского режима против населения. Цель – не повторить подобное впредь.