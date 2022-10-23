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Политика23 октября 2022 20:41

Известная певица из Пскова стала героиней телепередачи «Шесть чувств»

Источник:kp.ru
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В Пскове побывала съемочная группа телепередачи о путешествиях «Шесть чувств». Героиней нового выпуска стала кавер-певица Лиза Матрёшка (Степанова). Об этом сообщает сама певица в своей группе ВКонтакте.

«Прогулялась с командой программы «Шесть чувств» канала «Телепутешествия» по любимому городу и рассказала, как я слышу Псков», — сообщает Лиза Степанова.

Ведущие прогулялись по Пскову и прислушались к звучанию Псковского областного колледа искусств. Одной из тем стало отличие маленьких городов как Псков от столиц.