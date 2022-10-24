В Пскове провели контроль цен на экипировку для военных в спецмагазинах

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Псковские молодогвардейцы совместно с заместителем председателя Псковской городской Думы Владимиром Воробьёвым прошли по специализированным магазинам, торгующим одеждой и снаряжением для военнослужащих. Об этом сообщил в своём Telegram-канале Александр Козловский.

В ходе такого рейда выявили наиболее популярные товары. В ним относятся: термобельё, рюкзаки, берцы, тактические перчатки, спальные мешки, наколенники и прочее. Кроме того, некоторых необходимых и часто запрашиваемых товаров не было в маленьких магазинах. А вот в сетевых, напротив, выбор достаточный и поставки происходят в срок.

Продавцы заявляют, что значительно выросла закупочная цена, например, на рейдовые рюкзаки. Если раньше возможно было приобрести рюкзак с ковриком за 2 500 рублей, то сейчас его стоимость варьируется от 15 000 до 18 000 рублей. Собственно, продавцы не спешат закупать такие дорогостоящие элементы экипировки.

Псковские активисты будут продолжать отслеживать цены на необходимую для военнослужащих экипировку и будут оперативно реагировать на все жалобы по поводу роста цен.