Против запрета WhatsApp для работы высказались около половины псковичей

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Практически каждый второй житель Пскова оказался против того, что WhatsApp будет запрещен для использования в служебных целях. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе SuperJob.

Депутаты Государственной думы предложили запретить пользоваться WhatsApp государственным служащим во время работы. SuperJob с помощью опроса получил интересные наблюдения. Главным вопросом был: как часто псковичи используют этот мессенджер по работе и готовы ли от него отказаться?

В результате, 72% работающих псковичей действительно пользуются мессенджером для работы. Выяснилось также, что женщины более активно пользуются WhatsApp по работе, общаясь с руководством, коллегами, партнерами и клиентами (79% женщин против 67% мужчин).

Кроме того, выяснилось, что практически каждый второй житель Пскова, пользующихся WhatsApp в рамках рабочего процесса, против запрета на использование мессенджера (49%).

И только 24% респондентов проголосовали положительно на введение соответствующего запрета. Как оказалось,мужчины вдвое чаще женщин хотят, чтобы WhatsApp был запрещен в служебной коммуникации (32% мужчин против 15% женщин). Однако, при запрете только 3 из 10 опрошенных не удалят рабочие контакты в мессенджере. И коло 53% псковичей, пользующихся WhatsApp, действительно готовы отказаться от него в пользу отечественных мессенджеров.