Михаил Турецкий заверил, что посетители его концерта получат «поток счастья»

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Псковичи и гости города, которые планируют посетить юбилейный концерт Михаила Турецкого, получат настоящий «турецкий поток счастья». Об этом сообщил основатель и продюсер арт-группы «Хор Турецкого» Михаил Турецкий для Псковского агенства информации.

Российский шоумен рассказал, что в Псков долетел хорошо, несмотря на незначительную задержку рейса. Михаил Турецкий отметил, что город встретил его хорошей солнечной погодой. Так происходит всегда, когда коллектив посещает старинный Псков.

«Это всегда характерно, когда мы прилетаем, потому что мы несём «турецкий поток счастья». Люди, которые сегодня придут на мой юбилейный концерт, получат большое удовольствие», — подчеркнул артист.

По словам Михаила Турецкого, данный концерт будет посвящен родителя. Исполнитель пояснил, что такая тематику не случайна: в такое непростое время необходимо проводить умные и душевные концерты.

«Людям надо объединяться, чувствовать себя уверенными, любить свой страну, свою семью, своё окружение и, безусловно, свой город. Я знаю, Псков - это исторически яркий, самобытный, даже легендарный город. Здесь даже аэропорт имени княгини Ольги, это уже подход. Исторический, к своим корням», — пояснил артист.

Юбилейный концерт состоится в 24 октября в БКЗ филармонии с 19:00 до 21:00. Приобрести билеты на мероприятие можно на официальном сайте и в кассе филармонии.