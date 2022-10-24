Над Псковом было замечено полярное сияние

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Необычное для Псковской области природное явление заметил в астроном-любитель Михаил Прохоренко. Видео с красочные полярным сиянием он поделился на странице в соцсети «ВКонтакте».

«После репортажей с полей выкатываю, так сказать, итоговый продукт — таймлапс полярного сияния, произошедшего вчера, 22.10.2022»,— так подписал свое творение астроном. Михаил Прохоренко отметил, что в минувшую пятницу полярное сияние было особенно заметно.

«Горело знатно: после 20-й секунды видно даже, как один всполох развился в зените!», — поделился впечатлениями астроном.

По словам Михаила Прохоренко, Полярное сияние он заснял на дне оврага Жабоход близ Кусвы, недалеко от Писковичей.