Ольгинский мост в Пскове частично перекроют с 24 по 28 октября

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В связи с дорожными работами Ольгинский мост в Пскове частично будет перекрыт. Об этом сообщил в Telegram-канале глава администрации Пскова Борис Елкин.

Специалистам предстоит изучить слои дороги под асфальтовым покрытием.

«Это надо для того, чтобы грамотно составить техническое задание для ремонта мостового полотна. Напомню, он будет выполнен в этом году с использованием литого асфальтобетона», — подчеркнул глава администрации.

Работы будут передвижными, проезжая часть будет перекрываться не полностью. Однако это все равно может создать затруднения в движении транспорта, особенно в час-пик.

Городская администрация просит водителей с пониманием отнестись к проведению таких работ. Ведь в результате получится качественно отремонтированное полотно с долгим сроком службы.